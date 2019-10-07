Гидрометцентр пообещал сентябрьское тепло к выходным

Синоптики пообещали россиянам потепление. Начнется оно уже со вторника. К выходным погода будет ближе к сентябрьским значениями. Пока она больше напоминает предзимье.

В начале недели в центре и на северо-западе России температура воздуха более характерна для ноября, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторий Гидрометцентра Людмила Паршина. Причем значения окажутся ниже нормы на два-четыре градуса.

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«Это погода предзимья, как мы ее называем», — сказала Паршина. Снег в первой половине октября она назвала аномалией.

Похолодание в среднюю полосу России принес прорвавшийся холодный атмосферный фронт, уточнила синоптик.

Во вторник на севере Центрального федерального округа столбики термометров покажут +2…+7 градусов. В среду станет еще теплее — воздух прогреется до +4…+9. В четверг Гидрометцентр обещает ощутимое потепление: днем будет до +13 градусов.

Ожидается, что в пятницу температурные значения окажутся в районе +9…+14 градусов. На выходных, по прогнозам, тепло будет как в сентябре — около 15 градусов тепла.