«Весна пришла еще не окончательно»: Гидрометцентр пообещал похолодание в России

Центральную Россию к концу недели захватит арктическая стужа. Постепенное понижение температуры начнется уже 11 марта и продолжится как минимум до следующего понедельника.

В среду днем ожидается днем +6…+11 градусов. В четверг и пятницу днем термометры покажут уже до +4…+9 градусов. К выходным в воздухе запахнет морозом и придут заморозки. Температура днем составит от +2 до +7 градусов, ночью будет около нуля.

«В атмосфере все еще не устойчиво, и преждевременно надеяться, что холодов уже не будет. Весна пришла еще не окончательно», — предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Ее слова привела «Российская газета».

По словам метеоролога, в столице сегодня, завтра и в четверг ожидается дождливая погода. Температура воздуха будет колебаться между значениями +8 и +10 градусов с постепенным понижением дневной температуры начиная со среды. Уже 12 марта днем будет до +8 градусов и дождливо, в пятницу днем +4…+9, в субботу уже +2…+7, ночью до -2 градусов. В ночь на воскресенье может подморозить до +6 градусов, днем не выше +4, возможен снег.

А вот на юге европейской России наоборот весна вступает в свои права. Здесь будет даже жарко: до +25 градусов. В Крыму — ветер, воздух прогреется до +18 градусов.