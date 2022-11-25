Экология 25 ноября 2022, 17:24 Гидрометцентр ХМАО спрогнозировал потепление после выходных

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Потепление придет в ХМАО после морозных выходных. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.

«26 ноября местами изморозь. Температура ночью -31… -36 градусов, при прояснениях до -41 градуса, днем -21… -26 градусов, местами по восточной половине до -31 градуса», — рассказали синоптики.

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Ночные температуры 27 ноября составят -21… -26 градусов, местами -35 градусов. Днем ожидается до -18… -23 градусов.

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Потепление начнется 28 ноября. Днем столбик термометра поднимется до -15… -20 градусов, местами до -10.