Гидрометцентр дал прогноз на неделю. Тепла пока не будет

До конца недели в европейской части России будет холодно. Среднесуточные показатели окажутся на три-четыре градуса ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Надежд на потепление мало», — заявил он РИА «Новости».

По его словам, холодный воздух будет поступать на европейскую территорию с северо-западных регионов. Он формируется в районе Гренландского и Северного морей. Так что до 24 мая ждать теплой погоды точно не стоит. В течение недели ночью будет около +5 градусов, днем от +10 до +15 градусов.

Тем временем в Сибири из-за обширного антициклона температура воздуха будет выше нормы на 16 градусов. На Таймыре сейчас должно быть около нуля. Однако там на два-четыре градуса теплее, чем в Москве.

«Я думаю, что температурный фон будет близким к рекордному», — отметил Вильфанд.

Представитель Гидрометценра рассказал, что такая погода продержится в регионе, как минимум, неделю.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что этот май в некоторых частях России будет похож на осень. Он рассказал, что потепления стоит ждать только в конце месяца.