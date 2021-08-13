Гидрологи предупредили о выходе из берегов рек Чернышевского района Забайкалья

Гидрологи предупредили о том, что в ближайшие двое суток в Чернышевском районе Забайкалья произойдет подъем уровня воды. Об этом сообщил «Царьград».

На данный момент на реках Амур, Шилка, участках Аргуни, Ингоды, Нерчи, Читы, и малых реках центральных и юго-восточных районов края уровень воды вырос на 4-40 сантиметров, на реке Витим — на 52-81 сантиметр.

В ближайшее время произойдет подъем уровня воды на реках Амур на 30-40 сантиметров, Аргунь — на 15-25 сантиметров, Шилка — на 18-21 см. Река Куэнга в Чернышевском районе может выйти на пойму у сел Дунаево, Налгекан, Кумаканда.