Гидролог назвал три фактора, которые привели к отливу в Азовском море

Причиной крупного отлива в Азовском море, где вода отошла от берега на 100 метров, стал так называемый сгон. Он появился в результате совпадения трех факторов: большая скорость ветра, достаточная продолжительность и сгонное направление ветра. Об этом в беседе с «360» рассказал гидролог и специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

Он особо отметил, что такие отливы происходят не часто и только при условии сильного ветра, который дует с суши на море. В случае направления ветра с моря на сушу образуется обратное явление — нагон воды.

«Это происходит в зависимости от скорости ветра. Когда сильно и долго дует образуется сгон. Но тут надо еще и то, чтобы дуло в нужном, сгонном направлении. То есть должны сложится три фактора: сильный ветер, долго дует и в сгонном направлении, тогда и образуется такое явление», — пояснил он.

По словам гидролога такое происходит только на мелководных водоемах. Опасность от таких отливов есть только для судоходства. В качестве примера Михаил Болгов рассказал, что в Таганрогском заливе, когда развивается сгон воды, то глубина уменьшается настолько, что суда вынуждены стоять достаточно долго, пока глубина не увеличится обратно.

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Как пояснил гидролог, обычно такие отливы продолжаются по несколько часов, потому что сильный ветер долго не дует.

«Все вернется мгновенно, когда ветер перестанет дуть», — подытожил Михаил Болгов.

Ранее о сильном отливе в Азовском море сообщили в МЧС. В министерстве уточнили, что причиной этого явления стал сильный шторм и сопровождающий его ветер. В итоге вода отошла от берега на 100 метров.