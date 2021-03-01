Гидролог назвал причину, по которой пожелтела вода в реках Петербурга

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов назвал причину, по которой пожелтела вода в реках и каналах Санкт-Петербурга, написало ИА «Невские новости».

Уточняется, что цвет воды в городе изменился с приходом оттепели. Местные жители заметили желтизну в Фонтанке, Большой Невке и Черной речке. Кроме этого, люди пожаловались на плохой запах возле Гренадерского, Кантемировского и Египетского мостов. По мнению Болгова, цвет воды может портиться из-за таяния снега и льда.

«Как только первые порции талой воды начинают поступать в город — на улицы, на газоны, — тут же остается и основная доля загрязняющих веществ. И первые порции талого сока, как правило, сильно загрязнены», — заметил специалист.

Он добавил, что не обязательно речь идет о токсичных веществах. Также могут происходить грязные выносы накопившихся отложений из труб.