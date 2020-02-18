Стала известна причина массовой гибели птиц на Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края выяснила причины массового падения птиц в Минеральных Водах. Это произошло из-за резких перепадов температур воздуха.

Ведомство опубликовало ответ на официальной странице в Instagram

«По результатам проверки установлено, что причиной гибели грачей явился резкий перепад температуры воздуха», — указано в сообщении.

В прокуратуре также добавили, что в адрес начальника муниципального хозяйства Минераловодского округа внесено представление по причине несвоевременных мер по утилизации и уничтожению биологических отходов, результаты рассмотрения находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.

О том, что на Ставрополье массово гибнут птицы стало известно от пользователей социальной сети. На прошлой они неделе публиковали множество фотографий мертвых птиц.

Ранее в Карелии от орнитоза также массово гибли птицы.