Трутнев поручил проверить гибель тысячи морских животных на Камчатке

На Камчатке разберутся с массовой гибелью тысяч морских животных. Такое поручение дал вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе аппарата полпреда. Там сообщили, что Юрий Трутнев поручил разобраться в массовом выбросе на берег мертвых морских животных правительству Камчатского края вместе с региональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Северо-восточным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, а также Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Контролировать выполнение поручения будет аппарат полномочного представителя. По информации пресс-службы, туда обратились с сообщениями о массовой гибели морских животных. Власти края сообщили, что морская вода загрязнена — по предварительной информации, техническим маслом, что может представлять угрозу для здоровья людей.

Трутнев подчеркнул, что на Камчатке уникальная природа, и совершенно недопустимы любые действия, которые в результате приводят к ее уничтожению.

«Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны. Уверен, что губернатор проявит бдительность и примет личное участие в организации работ по ликвидации последствий экологического бедствия», — процитировала пресс-служба его слова.