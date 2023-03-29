Экология 29 марта 2023, 13:23 Геомагнитные бури разрушили озоновый слой Земли Ученые СПбГУ доказали разрушительное влияние магнитных бурь на озоновый слой Земли NASA

Читать 360tv в

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Давосской физико-метеорологической обсерватории пришли к выводу, что геомагнитные бури за 24 часа могут разрушить до четверти озонового слоя Земли. Об этом сообщили РИА «Новости» в Министерстве науки и высшего образования России.

«Мы обнаружили, что во время геомагнитных возмущений (изменений магнитного поля Земли, как правило, проявляющихся при магнитосферных бурях) в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов», — пояснила руководитель секции «Магнитосфера и влияние энергичных частиц на атмосферу» лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова.

Реклама

По ее словам, это становится причиной разрушения озона на высотах мезосферы в течение суток. Максимальное разрушение, которое зафиксировали ученые, составило 14–25% на высоте около 75 километров.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на поверхности.

Ранее озоновая дыра над Антарктидой расширилась до небывалых размеров и стала больше самого континента.