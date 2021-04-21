Система квотирования вредных выбросов будет расширена на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха. По предварительным данным, список может увеличиться с 12 до 50 городов. Такое заявления сделала вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам послания Президента Федеральному собранию 21 апреля

На данный момент согласно федеральному проекту «Чистый воздух» к 2021 году не менее чем на 20% необходимо снизить совокупный объем выбросов в 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

«12 городов — это далеко не исчерпывающий список. По результатам экологического мониторинга и влияния загрязняющих веществ на здоровье людей будут определены населенные пункты, где эта система будет внедрена, предварительно — около 50 городов страны», — заявила Виктория Абрамченко.

Цель федерального проекта «Чистый воздух» — снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в больших промышленных центрах. На него выделено более 500 млрд рублей.