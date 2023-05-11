Экология 11 мая 2023, 00:36 Геофизик Завьялов рассказал о самых сейсмически опасных регионах России Геофизик Завьялов назвал Камчатский край самым сейсмически опасным регионом в России

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Вопреки распространенному мнению, землетрясения в России происходят не только на территориях Камчатки и Курильских островов. Такой информацией поделился заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени Шмидта Дмитрий Завьялов. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам специалиста, порядка 80% землетрясений в стране происходят на Сахалине, озере Байкал, Алтае, Саянах, Южном Урале, Северном Кавказе. Также подземные толчки можно наблюдать в Крыму и Калининградской области, написал «Ридус».