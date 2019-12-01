Генсек ООН призвал завершить войну с природой

Своим мнением он поделился на брифинге накануне открытия 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

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Люди борются со всем живым на планете на протяжении последних десятилетий.

«Мы должны прекратить нашу войну с природой, и наука утверждает, что мы можем это сделать», — заявил Гуттериш.

По его мнению, заключения договора о сокращении выбросов парниковых газов недостаточно.

Международному сообществу не хватает политической воли для решения определенных проблем, считает генсек. Нужно установить цену на углерод, прекратить субсидии на ископаемое топливо, отказаться от строительства угольных электростанций, решиться на взимание платы за загрязнения.

XXV сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) пройдет 2–13 декабря в Мадриде. Саммит планируют посетить делегации 196 стран, среди них около 50 высокопоставленных представителей государств.