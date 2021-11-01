Генсек ООН призвал перестать пренебрегать вопросами климата

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата заявил, что в ближайшее десятилетие из-за парниковых газов температура планеты повысится более чем на два градуса. Об этом написал kp.ru.

«Мы стоим перед суровым выбором: или мы остановим этот процесс, или он остановит нас. Пришло время сказать „хватит“. Хватит издеваться над биоразнообразием, хватит убивать самих себя углеродом, хватит относиться к природе как к выгребной яме, хватить жечь, копать и бурить все глубже и глубже — ведь мы копаем собственные могилы», — сообщил он.

Гутерриш подчеркнул, что зависимость людей от ископаемых видов топлива толкает их в пропасть. По его словам, Земля меняется на глазах: уровень моря поднимается вдвое быстрее, чем 30 лет назад, а океаны стремительно продолжают нагреваться. Несмотря на все это, генсек не перестает терять надежду, что человечество наконец займется вопросами климата.