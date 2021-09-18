Генсек ООН предупредил о надвигающейся экологической катастрофе

Мир движется к экологической катастрофе, причиной которой станет повышение температуры на 2,7 градуса. Об этом предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Последний доклад межправительственной комиссии по вопросам изменения климата стал тревожным сигналом для человечества», — заявил Гутерриш. Цитату привел ТАСС.

При этом генсек добавил, что пока еще не поздно реализовать Парижское соглашение и не допустить, чтобы температура поднялась выше 1,5 градуса. Но он подчеркнул, что усилия необходимо активизировать, так как время быстро подходит к концу.

По словам Гутерриша, чтобы выйти на нейтральный углеродный статус к середине столетия, нужно к 2030 году на 45% снизить объем выбросов в атмосферу.

«Мир на пути к катастрофе — к потеплению на 2,7 градуса. Существует высокий риск неудачи [в реализации задач] 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата», — сказал генеральный секретарь.

Он призвал каждого взять на себя ответственность. Гутерриш отметил необходимость увеличения амбиций в финансировании и смягчении последствий.