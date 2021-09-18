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    18 сентября 2021, 01:35

    Генсек ООН предупредил о надвигающейся экологической катастрофе

    Дарья Бунякова

    Мир движется к экологической катастрофе, причиной которой станет повышение температуры на 2,7 градуса. Об этом предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    Генсек ООН предупредил о надвигающейся экологической катастрофе

    «Последний доклад межправительственной комиссии по вопросам изменения климата стал тревожным сигналом для человечества», — заявил Гутерриш. Цитату привел ТАСС.

    При этом генсек добавил, что пока еще не поздно реализовать Парижское соглашение и не допустить, чтобы температура поднялась выше 1,5 градуса. Но он подчеркнул, что усилия необходимо активизировать, так как время быстро подходит к концу.

    По словам Гутерриша, чтобы выйти на нейтральный углеродный статус к середине столетия, нужно к 2030 году на 45% снизить объем выбросов в атмосферу.

    «Мир на пути к катастрофе — к потеплению на 2,7 градуса. Существует высокий риск неудачи [в реализации задач] 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата», — сказал генеральный секретарь.

    Он призвал каждого взять на себя ответственность. Гутерриш отметил необходимость увеличения амбиций в финансировании и смягчении последствий.