Генпрокуратура проследит за ситуацией с загрязнением Тихого океана у берегов Камчатки

Генпрокуратура взяла под контроль загрязнение воды у побережья Камчатки. Исполняющий обязанности Камчатского природоохранного прокурора Сергей Подопригора лично побывает в проблемных местах.

«Генеральная прокуратура РФ держит на контроле ход и результаты проверочных мероприятий, организованных прокуратурой Камчатского края по информации о загрязнении вод в районе Халактырского пляжа», — сообщил сайт ведомства.

Помимо Халактырского пляжа, сотрудники краевой прокуратуры проверят Большую и Малую Лагерные бухты и бухту Бабью.

На днях на нескольких пляжах Камчатки нашли сотни погибших морских животных. Власти заявили, что в воду попали нефтепродукты и фенолы, но точную причину отравления акватории еще предстоит выяснить. 4 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов объехал загрязненные участки и пообещал уволить чиновников, которые могли преуменьшить или скрыть экологические проблемы.

В Москву отправили 250 килограммов проб воды, песка, донных отложений и образцов погибших морских животных. Их изучат химики, биологи и токсикологи.