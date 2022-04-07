Гендиректор РЭО развеял мифы о смешивании отходов мусоровозами

Загрузка вторсырья и смешанных отходов в один мусоровоз не имеет экономических и технических предпосылок. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в эфире радио Sputnik развеял миф о вывозе отходов.

«Хочу развеять миф про вывоз отходов в одном мусоровозе. На раннем этапе такие ситуации были, но в настоящий момент ни экономических, ни технических предпосылок нет. Профессиональные участники отрасли, которые занимаются переработкой сухой фракции, прекрасно понимают, что псевдоэкономия на мусоровозах лишает их очень хорошего заработка на сухой фракции», — сказал Буцаев.

Он также рассказал о несправедливом перекосе в платежах населения и бизнеса за услугу вывоза отходов. Если граждане платят в год около 200 миллиардов рублей, то юридические лица только пять миллиардов.

Для бизнеса существует обязанность по уплате экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). По словам Буцаева, экосбор — не налог, а финансовый платеж, который привязан к определенному виду материала, подлежащего переработке, и объему представленного на рынок.

Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в РФ в 2019 году. Она обращена на решение проблем с незаконными свалками и значительно сокращение объемов отходов, вывозимых на полигоны. РОП, который представляет собой механизм экономического регулирования, обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Чем менее экологичная упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры призваны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку. Законопроект, по которому норматив по упаковке составит 100%, вступит в силу в 2023 году. У отдельных категорий товаров ежегодное повышение норматива будет составлять 10%.