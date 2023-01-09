Экология 09 января 2023, 14:13 Гендиректор РЭО разъяснил новые штрафы за выброс мусора из окон автомобилей

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Нововведения вступят в силу с 11 января

В России с 11 января вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафные санкции за выброс мусор в неположенных местах. В частности, речь идет о случаях, когда отходы выбрасывают из окон автомобилей на обочину дорог, и эти нарушения попадают на камеры видео- или фотосъемки, работающие в автоматическом режиме.

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Речь идет о статье 8.2 КоАП РФ, которая предусматривает привлечение к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, пояснил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

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За такие правонарушения предусмотрена административный штраф, а для ИП и юридических лиц – еще и возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Привлекать к ответственности нарушителей будет Росприроднадзор, напомнил он.

«С 11 января вступают в силу нововведения. Теперь если сброс мусора из автомобиля зафиксирован на камеру, норма КоАП РФ, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет», - подчеркнул Денис Буцаев.

Заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин отметил, что административную ответственность за нарушения, связанные с загрязнением окружающей среды отходами производства и потребления, ужесточили еще в июле прошлого года. Федеральный закон от 14 июля 2022 года внес изменения в КоАП, предусматривающие появление новых составов административных правонарушений.

«Среди них были выгрузка или сброс с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест накопления мусора, а также те же нарушения, совершенные с использованием грузовиков, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин», - пояснил Алексей Макрушин

Буцаев обратил внимание, что в случае, если лицо повторно привлекают к административной ответственности за выгрузку или сброс отходов вне положенных мест с использованием транспортных средств, то помимо административного штрафа такие транспортные средства будут конфискованы.