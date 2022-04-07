Гендиректор РЭО рассказал о размерах платежей граждан и бизнеса за отходы

Граждане России платят за услугу вывоза отходов 200 миллиардов рублей в год, в то время как бизнес в рамках расширенной ответственности производителей — всего пять миллиардов рублей. Об этом в программе радио Sputnik, посвященной реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«Весь вывоз мусора и его сортировка — это тариф граждан, а утилизация, то есть переработка, — это источник в виде РОП. То есть производители, которые производят упаковку или товары в упаковке, должны предусмотреть возможность ее переработки. <…> Если мы в настоящий момент по тарифу граждан получаем порядка 200 миллиардов в год по стране и должны были столько же примерно с РОП от юридических лиц, то [от них] получаем пять миллиардов вместо 200. Это влечет перекос всей системы в пользу тарифов», — рассказал Буцаев.

Он напомнил, что производители обязаны платить экологический сбор, финансовый платеж, который привязан к определенному виду материала, подлежащего переработке, и объему представленного на рынок. Экосбор не является налогом, объяснил Буцаев и добавил, что здесь работает принцип «убери за собой».

Глава РЭО также развеял опасения по поводу удорожания товаров из-за экосбора. По его словам, утилизация одной стеклянной бутылки стоит пять копеек, а пластиковой — один рубль. «То есть все стенания по поводу роста стоимости на продукцию очень-очень сильно преувеличены», — отметил Буцаев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Расширенная ответственность производителей (РОП) — механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу «загрязнитель платит», чем менее экологичная упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку. С 2023 года вступит в силу законопроект, по которому норматив по упаковке составит 100%, отдельные категории товаров ждет ежегодное повышение норматива на 10%.