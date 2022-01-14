Гендиректор РЭО: половину пластиковой упаковки невозможно переработать

Около половины пластиковой упаковки в России невозможно переработать из-за плохой отбираемости и загрязнения от других отходов. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Ежегодно, по данным федсхемы обращения с отходами, их образуется в России около 60 млн тонн. При этом упаковка и одноразовый пластик занимают не менее трети. К сожалению, около 50% всей пластиковой упаковки вообще не перерабатывается. Это происходит по нескольким причинам», — сказал Буцаев.

По его словам, причиной могут стать сами материалы упаковки. Например, подложку из вспененного полистирола будет невозможно переработать, если на нее попадет капля жира. Из-за того, что предметы плохо отбираются из общего потока отходов. Например, одноразовая вилка производится из ПЭТ, который перерабатывается, но на сортировке извлечь ее будет невозможно. Трудности могут возникнуть при сборе отходов, как с пластиковыми бутылками редких кислотных и черного цветов.

РЭО подготовил список из 28 таких предметов для запрета в России. По данным региональных операторов, 27 из 28 наименований из перечня отправляются на полигон после сортировок, как раз по вышеназванным причинам. Сейчас список находится на рассмотрении в Минпромторге.

«Естественно, к подобным запретам нужно подходить поэтапно, чтобы избежать эффекта шока на рынке. Поэтому и предлагается начать запрет именно с одноразовой пластиковой посуды — её легко можно заменить на многоразовую или на ту же одноразовую посуду, но из растительного сырья. Она сможет пойти на компост. Такой подход уже используется во многих странах мира, мы не изобретаем велосипед», — добавил Буцаев.