Гендиректор РЭО: пластик можно перерабатывать 7−8 раз

Отходы стекла можно перерабатывать бесконечное множество раз, в то время как отходы пластика до восьми раз, но это количество можно изменить при помощи специальной технологии, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Сейчас практически любой предмет обихода либо полностью, либо частично сделан из вторсырья. Какие-то фракции, например, стекло, можно перерабатывать множество раз. С пластиком сложнее, пока что семь-восемь раз. Но вскоре благодаря развитию технологии химолиза (разложение на химические элементы) из одного вида пластика можно будет производить другой, а значит, и перерабатывать пластик можно будет бесконечное количество раз», — сказал Буцаев.

В программе, посвященной реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, он рассказал о циклической экономике. Новый федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» заработал в 2022 году. Буцаев назвал его логическом продолжением проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», существующего с 2019 года. Экономика замкнутого цикла предполагает вовлечение большего числа видов отходов в переработку.

Ранее в РЭО перечислили специалистов, необходимых для формирования экономики замкнутого цикла. Среди требуемых профессий были названы маркетологи, педагоги и проектировщики.