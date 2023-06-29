Экология 29 июня 2023, 09:22 Гендиректор РЭО обсудил с замглавы Кубани развитие инфраструктуры в сфере обращения с ТКО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин обсудили на рабочей встрече развитие отрасли и создание инфраструктуры в регионе. Совещание состоялось в рамках рабочего визита главы РЭО в регион.

«Обсудили развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Краснодарском крае, а также создание объектов ТКО, которые помогут субъекту обеспечить достижение показателей федерального проекта по 100-процентной обработке ТКО и снижению захоронения на полигонах в два раза», — сообщил Денис Буцаев.

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В рамках решений, принятых на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко по вопросам развития системы обращения с ТКО на территории Краснодарского края, на встрече обсуждались мероприятия дорожной карты по созданию перспективных объектов по обращению с ТКО в крае.

«Обсудили реализацию дорожной карты в регионе. Проекты будут реализовываться и на основе концессионных соглашений, и на основе инвестиционной поддержки, где РЭО может предоставить до 95% финансирования от стоимости объекта, при условии прохождения госэкспертизы, в том числе проверки сметной стоимости», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

«Создание современных объектов коммунальной инфраструктуры на территории федеральных курортов не только обеспечит нужды курортов, повысит туристическую привлекательность территории, а также улучшит экологическую обстановку путем снижения загрязнения окружающей среды твердыми и жидкими отходами. У нас большие планы. Совместно с федеральными коллегами уже проделана огромная работа в крае. Отрасль ждут кардинальные изменения в скором будущем», — сказал Андрей Прошунин.