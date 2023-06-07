Экология 07 июня 2023, 12:16 Гендиректор РЭО и глава Омской области обсудили развитие инфраструктуры ТКО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко обсудили на рабочей встрече развитие отрасли и создание инфраструктуры в регионе.

«Обсудили с Виталием Павловичем развитие системы обращения с ТКО в Омской области, а также создание объектов ТКО, которые позволят региону обеспечить достижение показателей федерального проекта по 100% обработке ТКО и снижению захоронения на полигонах в 2 раза», — сообщил Денис Буцаев.

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РЭО может оказать поддержку в создании объектов в размере до 95% от общего объема инвестиций.

«Условием для предоставления финансирования будет являться наличие проектно-сметной документации с госэкспертизами», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

«Создание предприятий по переработке ТКО и современных полигонов — очень важный вопрос для Омской области. В долгосрочной перспективе современная система обращения с твердыми коммунальными отходами, которую мы создаем совместно с Российским экологическим оператором, снизит экологическую нагрузку на окружающую среду», — подчеркнул Виталий Хоценко.