Гендиректор РЭО и глава Дагестана обсудили начало строительства объектов по крупнейшей концессии ТКО в России | 360°

Экология 28 октября 2022, 18:07 Гендиректор РЭО и глава Дагестана обсудили начало строительства объектов по крупнейшей концессии ТКО в России

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Дагестан Сергей Меликов провели рабочую встречу и обсудили ход реализации проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона. Одной из тем стало начало строительства объектов по крупнейшему концессионному проекту в сфере обращения с ТКО в России. В рамках концессии в Дагестане планируется создать три объекта мощностью 950 тысяч тонн в год.

«Благодаря огромному объему работы, проведенной властями Республики и концессионером, Дагестан стал одним из двух первых регионов страны, которые получат уже в этом году финансовую поддержку в рамках реализации Федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ на выплату капитального гранта — средства будут доведены региональным бюджетам из федерального и направлены на создание новых объектов обращения с ТКО. Их общая мощность составит 950 тысяч тонн в год. Сумма инвестиций — более 14 млрд рублей. Строительство концессионных объектов начнется уже в этом году. Благодаря новым объектам регион сможет перевыполнить показатели Нацпроекта „Экология“, установленные Указом президента Российской Федерации № 474», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Перспективная система обращения с ТКО предполагает строительство в Дагестане трех комплексных объектов мощностью 950 тысяч тонн в год по обработке ТКО, 570 тысяч тонн в год по утилизации суммарной и 570 тысяч тонн в год по размещению. Все объекты будут созданы до конца 2024 года.

Кроме того, на встрече обсуждалась совместная реализация проектов по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в рамках федеральных проектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка».