Гейтс сообщил, что инвестирует 2 млрд долларов в борьбу с изменением климата

Американский предприниматель, один из создателей корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкой газете Handelsblatt сообщил, что инвестирует два миллиарда долларов в борьбу с изменением климата.

Он уточнил, что сделает это в ближайшие пять лет. Как пояснил Гейтс, предотвратить климатическую катастрофу можно при помощи инновационных технологий. Помимо прочего, он призвал в пять раз увеличить глобальные государственные инвестиции в научные исследования, рассказало радио «Говорит Москва».

По мнению предпринимателя, эта цифра должна составлять не менее 110 миллиардов долларов в год. Бизнесмен пояснил, что эти средства нужно направить на развитие возобновляемых источников энергии.