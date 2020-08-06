Гейтс предупредил о худшей катастрофе, чем коронавирус

Американский филантроп и миллиардер уверен, что через несколько десятков лет смена климата спровоцирует такой же губительный глобальный кризис, который потрясет планету из-за увеличения смертности и экономических катаклизмов.

«Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже», — заявил он, указав, что необходимо радикально снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

По мнению бизнесмена, ухудшение экологии, смерть людей и проблемы с экономикой останутся с человеком дольше, чем пандемия. По данным Гейтса, смертность от глобального потепления может достичь уровня COVID-19 (14 смертей на 100 тысяч человек), причем это далеко не предел.

«К 2100 году последствия изменения климата могут стать в пять раз смертоноснее, чем коронавирус», — отметил он.

По этой причине, заключил бизнесмен, человечество должно вооружиться наукой и инновациями, которые можно успеть внедрить в сферу чистой энергии.

Ранее ученые опубликовали исследование, согласно которому белые медведи могут исчезнуть уже через 80 лет, к концу XXI века из-за глобального потепления климата.