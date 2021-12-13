«Газпром нефть» и лидеры авиаотрасли создадут в России уникальное зеленое топливо

«Газпром нефть» и лидеры авиаотрасли создали «Евразийский SAF альянс». Они приступят к разработке уникального для российской промышленности зеленого топлива, у которого минимальный углеродный след.

Инициаторы и участники альянса — «Газпром нефть», «Аэрофлот», Airbus, S7 Group, «Волга-Днепр», Институт имени Жуковского» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.

Они создали первую в России ассоциацию разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом — SAF. Это отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Новые международные экологические нормы требуют инновационных решений при производстве топлива с низким углеродным следом. Благодаря научным компетенциям и масштабной модернизации своих заводов „Газпром нефть“ активно развивает сегмент экологичных продуктов для всех видов транспорта Анатолий Чернер, заместитель председателя правления «Газпром нефти».

По его словам, теперь «Газпром нефть» вместе с авиакомпаниями и научными институтами приступит к новым исследованиям и разработкам.

«Создание альянса позволит объединить экспертизу всех участников рынка авиаперевозок и сделать процесс разработки российского авиационного биотоплива более эффективным», — подчеркнул Чернер.

Задачи альянса

Первый полет самолета на биотопливе участники «Евразийского SAF альянса» планируют провести не позднее 2024 года.

Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге станет ключевой исследовательской площадкой альянса.

Опытные партии SAF выпустят на Московском нефтеперерабатывающем заводе, который поставляет топливо во все аэропорты столичного региона.

«Экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации. „Аэрофлот“ уже внес значительный вклад в повышение экологической эффективности — за прошедшее десятилетие мы снизили удельные выбросы СО2 на 30%», — сообщил заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин.

Он добавил, что подписание декларации о создании SAF альянса — еще один шаг «Аэрофлота» навстречу будущему. Так компания подтверждает свою приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли.

Глава Airbus в России Жюльен Франьятт отметил, что участники альянса сделали первый шаг на пути к более экологичной авиации.

Чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 и внести вклад в смягчение последствий изменения климата, необходимы усилия всех игроков отрасли Жюльен Франьятт, глава Airbus в России.

По его словам, компании объединят свои экспертные знания, чтобы ускорить процесс сертификации экологически чистого авиационного топлива SAF и способствовать его развитию в России.

Например, все пассажирские самолеты Airbus уже сертифицированы для полетов с использованием 50% смеси SAF. Проходят исследования, чтобы сертифицировать 100% использования SAF. Все участники альянса обменяются знаниями и опытом.