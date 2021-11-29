Газетная королева. Конкурс экокрасоты провели в женской колонии на Урале

В женской колонии в Краснотурьинске провели конкурс экологичных костюмов из бросовых материалов «Зеленая планета». Главной красавицей стала девушка в платье, изготовленном из целого тиража газет. Об этом сообщили на странице ГУФСИН по Свердловской области во «ВКонтакте».

На конкурсе эконарядов в краснотурьинской ИК-16 блистали осужденные в нарядах, изготовленных из старых газет, полиэтиленовых пакетов, полипропиленовых мешков, а также масок и перчаток.

Жюри особенно восхитило платье, созданное из более чем 20 килограммов газет. Также отличились осужденные из третьего отряда, создавшие атмосферу праздника, использовав в костюмах символ наступающего 2022-го — года голубого тигра. А девушки из четвертого отряда провели на сцене целый модный показ.

Перед участницами стояла задача привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты, поэтому все осужденные смастерили не только экологичные наряды, но и презентации на тему экологии.

В ГУФСИН региона отметили, что в ИК-16 на пошиве швейных изделий, производстве стирального порошка и продуктов трудятся более 300 осужденных. В 2021 году они произвели продукции почти на полсотни миллионов рублей.

Ранее весной женщины из той же ИК-16 сняли рэп-клип о том, почему на зоне не нужны смартфоны.