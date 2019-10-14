Гастроэнтерологи призвали отказаться от диеты 16/8

Популярная диета 16/8 предполагает голодовку в течение 16 часов в сутки, когда можно только пить воду. В остальные 8 часов разрешено есть все, что угодно. По мнению приверженцев этой диеты, съеденное в разрешенный период никак не повлияет на вес. Обычно период приема пищи приходится с полудня до восьми часов вечера.

Гастроэнтерологи бьют тревогу — ведь такая диета невероятно тяжела для организма и может подорвать его нормальную работу. Особенно, если в режим такой диеты входит не такой уж молодой и здоровый человек.

«В этом случае, при диете 16/8, нарушаются все каноны правильного питания. Скорее всего, наголодавшись и не имея ограничений, человек съест сразу большой объём еды. Будет растягиваться желудок, чувство сытости не будет наступать никогда», — предостерег врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.

Чтобы желудок не растягивался, питание, напротив, должно быть дробным и распределенным равномерно в течение суток. То есть примерно каждые три часа и маленькими порциями.

«Диета нарушает наши внутренние биоритмы. Организм устроен так: в течение часа после пробуждения должен быть стул. В этот же первый час после подъёма обязателен первый приём пищи. В 12 часов — это уже поздно. Сбивается работа ферментативной системы — в норме пик выработки приходится на 12–14 часов, и по этой причине объёмным должен быть именно обед. А у человека на диете 16/8 на это время приходится первый приём пищи», — поддержала коллегу Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог.

Она также указала, что из-за неравномерности приемов пищи будет расходоваться больше энергии на ее усвоение. А значит, оптимальных затрат энергии на другие процессы ждать не приходится.

Специалисты отметили, что при предрасположенности к нарушениям процессов пищеварения человека на диете 16/8 ждут воспаления желудочно-кишечного тракта.

Доктор Румянцев указал, что такая диета не учитывает индивидуальные особенности организма. Также он отметил, что в рамках этой диеты значительные объемы пищи могут быть съедены после 19 часов. Однако исследования доказали, что вся вечерняя пища уходит в накопления.

По мнению Нурии Диановой, такая диета может подойти только «очень здоровым молодым людям, у которых, как правило, нет излишка жировой массы, но при этом здоровые почки, здоровое сердце и очень устойчивый ЖКТ».