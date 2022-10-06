Функционал Биржи ВМР представят на РЭФ-2022 | 360°

Экология 06 октября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Функционал Биржи ВМР представят на РЭФ-2022

Читать 360tv в

Презентация электронной торговой платформы «Биржа ВМР» состоится в большом конференц-зале на Российском экологическому форуме 11 октября. Представители Российского экологического оператора расскажут о работе площадки и продемонстрируют, как она функционирует.

«Электронная торговая площадка представляет собой уникальный IT-продукт. Биржа ВМР концептуально меняет подход к организации и контролю оборота отходов, вторичных материальных ресурсов и оказанию услуг по утилизации в сфере обращения с отходами. Главные задачи площадки — это обеспечить прослеживаемость отходов по всей цепочке — от источника образования до сортировки, утилизации и вторичной переработки. Что даст Биржа для отрасли? Во-первых, прозрачность и контроль утилизации, во-вторых, сквозной механизм отчетности для участников и регуляторов рынка. Но вдобавок к этому будет способствовать развитию бизнес-процессов посредством цифровизации отрасли обращения с отходами», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Реклама

ЭТП была разработана ППК РЭО в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Участниками и пользователями ЭТП станут производители и импортеры, заготовители, утилизаторы, производители оборудования, ритейлеры, а также поставщики дополнительных услуг.

На сессии обсудят такие темы, как «Электронная торговая площадка (ЭТП) как инновационный IT-продукт ППК РЭО», «Преимущества площадки для разных участников отрасли, в том числе с точки зрения инвестиционных проектов РЭО», «Функционал ЭТП», «ЭТП как инструмент упрощения расширенной ответственности производителей (РОП)». Среди спикеров заявлены заместитель генерального директора РЭО по информатизации Алексей Буров, генеральный директор ООО «Альянс-Эко» Заур Абдурахимов, исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили.

Сессия пройдет в большом конференц-зале 11 октября в 14:00—15:30. Подробнее о сессии можно почитать по ссылке. https://reo.ru/ref2022#programm#!/tab/484999442-2

0 0 0 0 0 0