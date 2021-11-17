ФСИН стала поставщиком баков для раздельного сбора в 14 регионов

Одним из поставщиков мусорных контейнеров в регионы будет Федеральная служба исполнения наказаний. В рамках субсидии от правительства 14 регионов купят у ФСИН 17 156 контейнеров для раздельного сбора отходов. В Российском экологическом операторе сообщили, что у ведомства достаточно мощностей по производству баков для РСО.

«ФСИН не единственный поставщик контейнеров. Например, регионы также сотрудничают с ООО «Ай-Пласт» (напрямую или через представителей), Северснаб, Мегадрайв, ООО Щербин, Тара.ру, Волгоградский композитный завод, ЭСА ЭкоТех (г. Екатеринбург), ООО «Старт-35», ООО «Экомедгрупп», ООО «ВейстБокс», Тара.ру, ТоргКомс, МеталлСервис.

Что касается ФСИН, то он зарекомендовал себя как надежный партнер и поставщик, у Службы есть достаточно мощностей по производству контейнеров для раздельного сбора. Ведь ФСИН — это не только колонии строгого режима, когда нельзя выходить за территорию, но и общий режим, когда заключенных трудоустраивают, в том числе на производства контейнеров. Контракты с ФСИН заключают 14 регионов, всего они приобретут 17 156 контейнеров для раздельного сбора отходов», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В конце 2019 года о желании ФСИН «завоевать рынок» производства баков для мусора заявлял замгендиректора службы Рустам Степаненко: «В сфере металлообработки имеющиеся у нас мощности позволяют увеличить выпуск продукции на три миллиарда рублей с дополнительным трудоустройством двух тысяч осужденных».

Тогда ФСИН ежегодно производила по восемь тысяч контейнеров. При этом производственные мощности располагались в 66 территориальных органах ФСИН, что могло обеспечить 40 тысяч контейнеров в месяц. Это 40% от годовой потребности регионов в таких баках. РБК обратило внимание на закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В пункте 11 части первой статьи 93 этого закона говорится, что закупку можно проводить у единственного поставщика, если подрядчиком выступает учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы.

ФСИН поставляла контейнеры в Брянск, Петрозаводск, Томск, Калининград, Башкирию, Астраханскую область и на Сахалин с 2019 года. Брянский регоператор «Чистая планета» два года закупает у ФСИН баки, так как его устраивает цена и качество, сообщил гендиректор компании Владимир Чашников: «Мы могли бы заказать контейнеры у стороннего подрядчика, но приобретаем продукцию заключенных, чтобы дать им работу. Это наша социальная миссия». Власти региона приобретают у ведомства 2260 контейнеров и передают их регоператору. Один бак стоит 19 тысяч рублей и служит как минимум три года.

В РЭО указали, что кроме ФСИН среди поставщиков баков в регионы значатся «Ай-Пласт», «Северснаб», «Мегадрайв», «Щербин», «Тара.ру», Волгоградский композитный завод. О своем производстве контейнеров также задумался один из крупнейших операторов в московском регионе «Эколайн». Совместно со «Втор-пластом» они строят завод по переработке пластика, где планируется производить и контейнеры.

Совладелец и председатель совета директоров «Эколайна» Евгений Михайлов сообщал, что компания тратит 3−4% выручки на закупку и обслуживание баков для РСО, и они являются одной из причин роста расходов. Всего в год имеется потребность в 25−30 тысячах контейнеров, а оборудование для их производства стоит миллионы долларов и в России не делается. Поэтому речь зашла о создании своего завода по выпуску таких баков.

По указанию президента РФ в январе 2020 года должна быть утверждена дорожная карта, согласно которой на контейнерных площадках устанавливаются два типа баков — для смешанных отходов и раздельно собранных. РСО внедрили в 71 из 85 регионов, уточнили в РЭО, ссылаясь на декабрь 2020.

Распоряжение о субсидии в размере одного миллиарда рублей в начале октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, эти деньги направили в 46 субъектов РФ на закупку 65,5 тысячи контейнеров для РСО, 30 регионов уже объявили о начале закупки. Все процедуры должны быть завершены до конца года, иначе средства вернутся в бюджет. В данный момент такой риск есть у восьми регионов.

Даты поставок и заключения контрактов не определили в Ленобласти и на Чукотке. Несвоевременное проведение конкурсных процедур и долгое заключение соглашений выявили в Иркутской, Курской, Псковской, Саратовской и Ульяновской областях, в Приморском крае. По плану в эти восемь регионов должны поступить 7000 контейнеров.

«РЭО предоставил регионам необходимые рекомендации, чтобы не было допущено срыва сроков. Рассчитываем, что они активизируют работу, чтобы завершить закупочные процедуры вовремя», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего с 2019 года для регионов закупили 146 тысяч контейнеров для РСО, а до 2024 года необходимо приобрести около 800 тысяч. Закупками также будут заниматься сами регоператоры, которым снимут ограничения ФАС. Правительство согласовало снятие ограничения на затраты не более 1% выручки на такие закупки.