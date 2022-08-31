ФСИН стал лидером среди поставщиков контейнеров для раздельного сбора

Большинство (74,3%) контейнеров в России делается из полиэтилена низкого давления (HDPE), еще 25,7% — из металла.

Крупнейшими в 2021 году поставщиками контейнеров для раздельного сбора отходов по субсидии от правительства в регионы стали Федеральная служба исполнения наказания, ООО «Ай-Пласт», ООО «СА ЭкоТех», ООО «ВейстБокс», ООО «Чистоград плюс». Больше всего баков в субъекты РФ поставила ФСИН России. Всего регионы приобрели более 14,5 тысячи баков. Об этом сообщил Российский экологический оператор, которому было поручено контролировать целевое расходование средств, полученных по субсидии.

«Всего в России в год производится 6236 контейнеров, из них 1226 приходится на ФСИН. В 2021 году правительство выделило один миллиард рублей на приобретение регионами контейнеров для раздельного сбора отходов. РЭО было поручено проследить за целевым расходованием средств. Были отобраны поставщики, которые подтвердили свои мощности. Среди них оказалась ФСИН, которая в итоге поставила больше всех баков в российские регионы — 14640 штук. Служба зарекомендовала себя как надёжный производитель, поэтому, уверен, наша совместная работа по оснащению российских городов баками для РСО продолжится», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Средняя стоимость одного контейнера составляет 16,5 тысячи рублей. ФСИН заключила 98 контрактов с 15 регионами, в числе которых Брянская, Воронежская, Иркутская, Липецкая, Омская, Пензенская, Тверская, Свердловская области, Республики Адыгея, Калмыкия, Крым, Северная Осетия — Алания, Ставропольский, Приморский и Красноярский края. Территория УФСИН России находится в 73 субъектах Российской Федерации», — добавил заместитель гендиректора РЭО Евгений Карелов.

Правительство РФ утвердило субсидию из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО в 2022 году в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Субсидия в размере 1,5 млрд рублей поступит в бюджеты 43 субъектов РФ и позволит закупить более 77 тысяч таких контейнеров. В 2021 году правительство выделило один млрд рублей 46 субъектам РФ на новые баки для раздельного сбора отходов, было приобретено более 65 тысяч контейнеров для РСО.