Французские пенсионеры рассказали о борьбе за пруд с громкими лягушками

Мишель и Анни объяснили, что в 2012 году их сосед Жан-Луи Мальфионе разозлился из-за мешающего ему кваканья и подал в суд. Пешрас доказывали суду, что лягушки в сельской местности это естественно. Несмотря на доводы супругов, им дали 90 дней на то, чтобы осушить пруд площадью 300 квадратных метров возле их дома, а также избавиться от обитающих в нем громких жителей, информирует сайт «Политика сегодня».

Пенсионеры уже взялись за осушение водоема. Помимо земноводных он является домом для рыб и птиц. Сюда приходят на водопой кабаны и другие дикие животные. Противиться закону пара не может, ведь неисполнение судебного вердикта обернется им штрафом 150 евро за каждый просроченный день.

Французская экоассоциация Société pour l’Etude et l’Aménagement de la nature dans le Sud-Ouest обратилась в высшую судебную инстанцию страны с требованием отменить решение суда. Представители организации заявили, что в водоеме обитают шесть охраняемых видов лягушек. Лишать их привычной среды обитания недопустимо.

Порядка 100 000 подписей о спасении пруда уже собрано под петицией на платформе MesOpinions.com.