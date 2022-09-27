Фотоловушки помогут бороться с превращением озера в свалку в Надыме | 360°

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Фотоловушки помогут бороться с превращением озера в свалку в Надыме

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В Надыме экологические волонтеры продолжают бороться за чистоту озера Лебединое, которое расположено в одном километре от администрации района. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Водоем постепенно превращается в помойку. Активисты заметили, что недостаточно одних субботников, чтобы очистить озеро. Необходим комплексный подход, в частности нужно патрулировать водоем и выписывать штрафы за мусор.

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«Мы планируем закупить фотоловушки, чтобы все это фиксировать и передавать в ОМВД», — рассказал заместитель начальника отдела администрации Надымского района Сергей Климов.

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