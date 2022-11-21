Экология 21 ноября 2022, 23:39 Фотограф Крапкина рассказала, где можно увидеть северное сияние Фотограф Крапкина предложила отправиться на Ладожское озеро, чтобы увидеть северное сияние

Читать 360tv в

В ноябре 2022 года вероятность застать северное сияние крайне высока. Фотограф Наталья Крапкина рассказала, куда можно отправиться, чтобы понаблюдать за природным явлением. Об этом сообщил телеканал «Петербургский дневник».

Специалист пояснила, что увидеть северное сияние можно на южном берегу Финского залива, неподалеку от поселка Лебяжье. Заметить его можно и на Ладожском озере.

Реклама

Перед тем, как отправляться на поиски природного явления, важно изучить прогноз погоды. Северное сияние видно только в безоблачную погоду.

Реклама