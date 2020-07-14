Фотограф из Екатеринбурга показал снимки кислотных рек Левихинского рудника

Для ликвидации загрязнения на месте была создана станция очистки шахтных вод. Житель Екатеринбурга отметил, что не в праве судить способ ликвидации проблемы. Он предложил пользователям Сети сделать свои выводы, взглянув на фото.

«Не знаю, как это должно работать, но по факту жидкая смесь извести просто вливается в шахтные воды, которые текут в отстойник, а после в реку Тагил, из которой ведется водоснабжение поселка Левиха», — процитировал Чередникова «ФедералПресс».

Отмечается, что свердловская прокуратура начала проверку по факту загрязнения окружающей среды. На место прибыли специалисты. Они взяли пробы воды и грунта.