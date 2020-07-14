Фотограф из Екатеринбурга показал снимки кислотных рек Левихинского рудника
Фотограф из Екатеринбурга Андрей Чередников показал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» снимки кислотных рек Левихинского рудника. Уточняется, что это экологически проблемная зона на Среднем Урале.
Для ликвидации загрязнения на месте была создана станция очистки шахтных вод. Житель Екатеринбурга отметил, что не в праве судить способ ликвидации проблемы. Он предложил пользователям Сети сделать свои выводы, взглянув на фото.
«Не знаю, как это должно работать, но по факту жидкая смесь извести просто вливается в шахтные воды, которые текут в отстойник, а после в реку Тагил, из которой ведется водоснабжение поселка Левиха», — процитировал Чередникова «ФедералПресс».
Отмечается, что свердловская прокуратура начала проверку по факту загрязнения окружающей среды. На место прибыли специалисты. Они взяли пробы воды и грунта.