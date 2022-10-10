Форум, субботники, экскурсии на заводы: какой будет Российская экологическая неделя | 360°

Экология 10 октября 2022, 09:33 Поделиться Telegram

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Viber Форум, субботники, экскурсии на заводы: какой будет Российская экологическая неделя

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Российская экологическая неделя пройдет с 10 по 16 октября в России. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить Российский экологический оператор. Ожидается проведение субботников, акций по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсий на мусороперерабатывающие заводы, а также главного события отрасли обращения с отходами — Российского экологического форума.

«РЭО является институтом развития, который был создан в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Одна из миссий РЭО — популяризация экологического мышления и осознанного потребления. Для этого была учреждена Российская экологическая неделя, которая охватит более половины российских регионов и будет включать в себя около 100 акций и мероприятий по всей России. Ожидаем, что участие в РЭН примут более 10 тысяч человек, все те, чья деятельность хоть как-то связана с отраслью обращения с отходами. А это и региональные операторы, и учебные заведения, и волонтеры, и в целом граждане», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Мероприятия РЭН

Российский экологический форум

В первый день форума дизайнер и блогер Артемий Лебедев проведет сессию «Устойчивое развитие: ответственное производство и потребление». А во второй, 11 октября, состоится пленарное заседание «Экономика замкнутого цикла: от планов к первым результатам». В качестве спикеров на него приглашены вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минприроды РФ Александр Козлов, советник и спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, генеральный директор РЭО Денис Буцаев, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, член совета Российского союза химиков Дмитрий Конов, председатель совета директоров ГК «Эколайн» Евгений Михайлов.

День макулатуры. Совместно с эковолонтерским движением «Делай!» будут проведены акции по сбору макулатуры, лекции на тему переработки, мастер-классы и экскурсии на мусороперерабатывающие заводы. Акции и интерактивные лекции по сбору макулатуры пройдут с 10 по 16 октября в Вологодской, Владимирской, Кемеровской, Магаданской, Псковской, Оренбургской областях, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Крым.

День переработки электроники — в регионах организуют точки приема электроники для переработки. В Воронежской области акция «Электроосень» пройдет 15–16 октября. Сбор электролома будет организован 14 октября в Кемеровской области.

Субботники пройдут с 12 по 16 октября в Вологодской, Магаданской, Владимирской, Псковской, Воронежской областях и в Камчатском крае.

Экскурсия на заготовительное предприятие ждет участников РЭН из Свердловской области, на перерабатывающий завод — из Вологодской области.

Уроки экологии в рамках РЭН пройдут в школах России, его организаторами станут педагоги — участниках образовательного цикла «Зеленый ЭкоХод» из 68 субъектах Российский Федерации: Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, город Москва, город Санкт-Петербург, город Севастополь, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республик Ингушетия, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Ставропрольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, ХМАО-Югра, Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Ямало Ненецкий автономный округ и Ярославская область.

В Санкт-Петербурге школы № 175, 300, 354, 601, Лицей № 378

⁃ для учащихся начальной школы: экоуроки «Юные хранители планеты. Маленькие дела — большие перемены»

⁃ для учащихся 5-9 классов занятия по теме «Поколение экофрендли. Модное движение или жизненная необходимость»

⁃ для старших (10-11) классов «Эковолонтерство и экологические профессии будущего».

Партнерами РЭО выступают ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» и АНО ЦРЭСП «Крышечки ДоброТЫ».

С 9 по 13 октября — образовательный интенсив «Руализация и управление экологическими инициативами», организованный совместно с проектом «Экософия» президентской платформы «Россия- страна возможностей».

Для более подробной информации контакты пресс-службы РЭО: +79687581542 (телеграм, whatsapp). Сайт Российской экологической недели по ссылке.

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