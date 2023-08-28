Экология 28 августа 2023, 13:56 Форум «Евразия Global» ввел РСО и отказался от излишней упаковки при поддержке РЭО РЭО

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Российский экологический оператор при поддержке волонтеров-экологов «Делай!» экологизировал еще одно мероприятие платформы Росмолодежь.События — международный молодежный форум «Евразия Global». На форуме организовали раздельный сбор отходов (РСО), отказались от излишней упаковки и использовали перерабатываемую посуду.

«РЭО продолжает проводить экологизацию форумов платформы Росмолодежь.События. На этот раз она коснулась форума „Евразия Global“ в Оренбурге. Мы рады, что все больше молодых россиян узнают на наглядных примерах о принципах работы экономики замкнутого цикла, учатся раздельному сбору отходов и экопривычкам», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Ежедневно на стенде РЭО и «Делай!» проходили экологичные мастер-классы и другие активности. Эковолонтеры обучали участников форума создавать открытки из макулатуры, шить гирлянды и броши из старых джинсов, раскрашивать шопперы. Игра «ЭкоАктивити» на знание экологических терминов, деловая игра «Завод» и экоквиз также прошли в рамках экологизации.

На форуме был внедрен ряд экологичных решений для сокращения углеродного следа форума. Для участников раздали чек-листы о том, как экологично собраться на форум, для организаторов — о том, как подготовить площадку мероприятия.

«Кроме того, чтобы сократить количество отходов, которые отправятся на полигон, форум внедрил систему РСО с инструкциями по принимаемому на дальнейшую переработку сырью. Из мерч-набора форума была убрана лишняя упаковка, вещи выдавались в многоразовом шоппере, также была добавлена термокружка, чтобы участники не использовали одноразовые стаканчики», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В содержимое мерч-набора участников помимо рубашки, футболки, носков и доджевика также включили шоппер, ручку из картона, значок из переработанного пластика, дождевик и дорожный набор.

В столовой организаторы ввели использование ланчбоксов из переработанного пластика, а также компостируемой, перерабатываемой и биоразлагаемой посуды и упаковки. Стаканы, супницы, контейнеры для вторых блюд, салатники, тарелки были изготовлены из крафт-картона, салфетки, пакеты, уголки для сэндвичей — из крафт-бумаги — небеленой переработанной бумаги.

Международный молодежный форум «Евразия Global» проходил с 21 по 27 августа в Оренбурге. Форум, участниками которого в 2023 году стали более 500 человек, направлен на объединение прогрессивной молодежи, формирование международного молодежного сообщества, основанного на принципах равенства, взаимного уважения культур и суверенитета, а также расширение партнерских связей и разработку совместных инициатив.