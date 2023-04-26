Экология 26 апреля 2023, 11:30 Форум «Экосистема. Заповедный край» запустил серию вебинаров перед очной частью

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Серия вебинаров продлится месяц, на них выступят ведущие эксперты и гости форума, которые затронут актуальные вопросы экологической повестки России и мира.

Всероссийский молодежный форум «Экосистема. Заповедный край» запустил 25 апреля онлайн-программу для участников и всех желающих.

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«В этом году программа форума „Экосистема. Заповедный край“, чьим партнером выступает РЭО, начнется с онлайн-программы. Участники смогут открыть для себя новые тенденции в сфере сохранения окружающей среды, пообщаться с экспертами и гостями форума, познакомиться ближе с кейсами, которые им предстоит решить. Это отличная площадка для поиска интересных решений в сфере экологии, в том числе для отрасли по обращению с отходами, и в РЭО рады поддержать форум», — отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Вебинары будут посвящены направлениям тематических клубов, в которых предстоит работать участникам экофорума. Это позволит ребятам ближе познакомиться с содержанием кейса каждого клуба и четко определить его актуальную проблематику. В июле участники форума вместе с экспертами клубов в онлайн-формате начнут продумывать методику решения кейсовых заданий. Трансляции вебинаров пройдут в группе «ВКонтакте» форума «Экосистема».

Также онлайн-программа даст возможность познакомиться с уникальными местами Камчатки, часть из которых участники форума «Экосистема. Заповедный край» смогут посетить в рамках исследовательской и экскурсионной программ. Ребята узнают, как устроена «Экосистема», что необходимо знать и соблюдать участнику форума на каждом этапе его проведения: от подачи заявки до убытия с площадки мероприятия.

В 2023 году «Экосистема. Заповедный край» пройдет на Камчатке с 1 по 7 августа. Его участниками станут 450 молодых людей со всей России, которых объединяет тема экологии и бережного природопользования. В этом году в рамках экофорума будет работать 23 тематических клуба по пяти трекам: «Особо охраняемые природные территории», «Экология и общество», «Природные компоненты», «Развитие территорий» и «Экологическая наука».

«Участники тематических клубов совместно проработают решения актуальных проблем и вопросов по своему направлению. Их также ждут выездные научно-образовательные практикумы. Ребята получат возможность проявить себя и найти единомышленников», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Подать заявку на участие в форуме можно до 31 мая на платформе «Росмолодежь. События».