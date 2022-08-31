Форум «Экосистема» стартовал на Камчатке при поддержке РЭО

На Камчатке открылся второй этап всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема». Российский экологический оператор выступил соорганизатором и экологическим партнером мероприятия. Для участников подготовили различные активности, мастер-классы и образовательные мероприятия.

«Форум „Экосистема. Заповедный край“ на Камчатке стал следующим регионом, куда пришла форумная экологизация РЭО в рамках соглашения с Росмолодежью в 2022 году. Для участников было подготовлено множество активностей, мы также стали кураторами одного из трех образовательных треков „Экономика замкнутого цикла и экология территорий“. В рамках форума РЭО организует экскурсию на полигон, субботник и экоуроки в школах второго крупнейшего города на Камчатке Елизово. Экологизацией форумов мы хотим привлечь внимание к экологии и сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), чтобы больше людей перенимали экопривычки и делились ими с остальными жителями нашей страны», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Участников форума ждут тематические семинары и мастер-классы от ведущих специалистов в сфере экологии, а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки. В шатре РЭО проводятся мастер-классы по плавке значков на экструдере, изготовлению стаканчиков, подставок для телефона на инжекторе и по плавке пластика на термпопрессе, по созданию мини-панно из стекла и коробок из пластиковых пакетов. Там же, в зоне апсайклинга, проводят мастер-классы по кастомизации одежды с использованием термпопресса и наклеек, пошиву сумок из баннерной ткани на швейных машинках, пошиву шоппера из джинсовой ткани.

«РЭО также организует на форуме раздельный сбор отходов, все полезные фракции будут отправлены на утилизацию. В шатре Российского экологического оператора действуют мастерские переработки, можно сделать различные предметы обихода из отходов. Экоуроки в городе Елизово пройдут 2 сентября, на них дети узнают больше о том, как устроена отрасль обращения с ТКО, как раздельно собирать отходы, и смогут сразу применить свои знания на субботнике, который состоится после уроков. А чтобы еще больше погрузить в тему участников форума, РЭО проведет 31 августа экскурсию на полигоне в поселке Вулканный Елизовского района Камчатского края», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Первый этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» состоялся 24−28 мая в Череповце Вологодской области. В рамках форума РЭО провел кейс-чемпионат в номинациях «Рециклинг строительных отходов» и «Создание экотехнопарка». Было презентовано огромное количество интересных идей по улучшению отрасли обращения с отходами. Авторов лучших кейсов наградили ценными призами. Они получили возможность пройти стажировку в РЭО. На образовательном треке «Школа эковолонтера» было рассказано о добровольчестве в экологической сфере. На форуме состоялась презентация экологической эстафеты #ЭкоГТО. Участникам эстафеты нужно было пройти шесть станций, выполнить увлекательные задания и заработать баллы для сдачи экологического норматива. Кроме того, действовали апсайклинг-мастерская по пошиву шопперов из баннеров, мастерская переработки пластика при помощи велошредера и проводились мастер-классы по изготовлению планшетов, блокнотов и значков из крышек от бутылок, по созданию арт-объектов из полиэтиленовых пакетов.

Организаторами второго этапа Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края.