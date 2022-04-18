Форум «Делай! Подмосковье» при поддержке РЭО объединит волонтеров Московской области

Волонтеры-экологи обсудят развитие эковолонтерства и способы решения экологических проблем в Московской области на втором Областном форуме волонтеров экологии «Делай! Подмосковье» 23 апреля. Мероприятие пройдет в Мытищинском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана при поддержке Российского экологического оператора. Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!» выступила соорганизатором форума на тему «Возможности волонтерства в Подмосковье» и «Развитие экологических практик в Подмосковье».

«Форум призван объединить усилия добровольческих организаций Московской области для более эффективной волонтерской деятельности и решения экологических проблем региона. Участвовать могут представители общественных добровольческих объединений и организаций, например, студенческие объединения, волонтерские центры, ресурсные центры добровольчества, а также экологические организации, как НКО, так и коммерческие, профильные государственные органы области. Волонтерство является важной и неотъемлемой частью развития инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, поэтому важно уделять особое внимание деятельности такого рода, привлекать молодежь и продвигать идеи осознанного потребления», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Воспитание экологической культуры и ответственного отношения к природе является сегодня особенно важной задачей. Мы столкнулись с соблазном простых и доступных ресурсов потребления, и сами невольно ускоряем отрицательные процессы, ухудшающие состояние окружающей среды. Мы должны научиться строить новое, уважительное взаимоотношение с природой, не для будущих поколений, а для нас сегодняшних, проблема уже «у наших дверей». Наш форум — это возможность экоактивистам объединить свои усилия, обменяться полезными практиками и узнать больше о возможностях экологического волонтерства», — считает организатор форума «Делай! Подмосковье» Хотиенко Яна.

На форуме планируются:

— Презентации проектов добровольческих организаций;

— Презентации федеральных проектов;

— Отчет проекта «Зеленая Линия» (финалист премии #МыВместе, в треке «Зеленая страна»), по уборке природоохранных территорий и лесопарковых зон по инициативе местного населения;

— Мастер-классы и образовательная программа;

— Выставка «Мусореализм».

Спикерами мероприятия выступят:

• Андрей Руднев — председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!»;

• Алла Писанова — специалист по связям с общественностью ассоциации «Некоммерческое партнерство «Русская усадьба»;

• Антон Колмыков — руководитель эко — проекта «Сдавайся!»

• Антон Гладилин — агроэколог, основатель и руководитель проекта «БорщеВиктори»;

• Яна Хотиенко — основатель и руководитель ВЦ «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана;

• Олег Балаев — заместитель председателя комиссии по экологии Общественной Палаты;

• Тимур Усманов — руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы;

• Ольга Степченко — руководитель АНО «Сад Памяти»;

• Екатерина Таченко — руководитель программы наставничества в Московской области.

Общественная организация «Стршие Братья Старшие Сестры»;

• Алла Громинова — председатель Совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;

• Андрей Мищенков — руководитель департамента экологии Ассоциации молодёжных правительств России;

• Ульяна Белова — заместитель председателя Комиссии по экологии ОПМО, автор выставки «Мусореализм». Московской области.

На форуме будет представлена выставка «Мусореализм», состоящая из 13 экспонатов, представляющих собой картины великих художников, воссозданных из отходов. Персонажами выступили обычные люди, включая саму автора выставки и членов ее семьи. Автор выставки — магистрантка кафедры экологии и наук о Земле университета «Дубна» Белова Ульяна — заместитель председателя комиссии по вопросам экологии и природопользования Общественной палаты Московской области.

Инициатором и организатором форума выступает ВОО волонтеров экологии «Делай!» в Московской области и волонтерский центр «Вместе» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Мероприятие проходит при поддержке Всероссийского общества охраны природы, Росмолодежи и Ассоциации Волонтерских центров.

С более подробной информацией о форуме можно ознакомиться на официальном сайте Общественной организации волонтеров-экологов «Делай!», во «ВКонтакте». По возникшим вопросам обращаться к организатору форума «Делай! Подмосковье» Хотиенко Яне: e-mail — x-otee@bk.ru, ссылка на аккаунт во «ВКонтакте», номер телефона для связи +7 (916) 612-61-20.

Форум пройдет 23 апреля с 12:00 до 18:00 по адресу: г. Мытищи ул. 1-я Институтская д. 1. Зарегистрироваться можно по ссылке.