Фонд «Второе дыхание» признан лучшим экопроектом на «Зеленой премии»

Победу в номинации «Общественные организации, волонтеры, частные экоинициативы» на конкурсе «Зеленая премия» Российского экологического оператора одержал благотворительный фонд «Второе дыхание». Финалистов объявили 22 декабря в Москве.

«Премия доказала, что наш главный капитал в решении проблем, связанных с экологией, — это люди. От всего сердца я хочу поблагодарить каждого участника премии. Ваш труд невероятно важен», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«Второе дыхание» старается предотвратить попадание одежды на полигоны и создает инфраструктуру для приема ненужных вещей. Фонд разместил более 750 контейнеров для приема вещей в 58 регионах России. Организация перераспределила за шесть лет более трех тысяч тонн одежды на повторное использование и переработку.

Второе и третье места в номинации заняли экоцентр «Сборка» и проект «Фудшеринг». Первый проект представляет собой масштабное общественное пространство в Москве рядом с метро «Сокол», оно объединяет пункт приема вторсырья, музей рециклинга, секцию обмена вещами и зал для лекций и мастер-классов на тему осознанного потребления. Второй проект — сервис по распределению продуктов питания, которые не успевают реализовать супермаркеты и кафе. Волонтеры «Фудшеринга» ежедневно забирают продукты с истекающим сроком годности из магазинов и в тот же день передают их своим подопечным (пенсионерам, многодетным семьям, людям с низким достатком). Фудшеринг помог уже полутора тысячам семей.

Статуэтки «Зеленой премии» вручили победителям 22 декабря в Москве на торжественной церемонии. Лучшие проекты были объявлены в пяти номинациях — «Бренды», «Общество», «Культура/искусство», «Медиапроекты», «Образование». Лидеры «Зеленого рейтинга» — регионы и региональные операторы по обращению с ТКО — были также объявлены на Премии. На конкурс поступило более тысячи заявок, по каждой категории РЭО определил отдельные критерии. В жюри вошли эксперты отрасли и медийные личности, выступающие за экологический образ жизни.