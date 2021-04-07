Флорида объявила решим ЧС из-за токсичной воды

Американцам, проживающим в Тампе, угрожат цунами с повышенной токсичностью. На бывшем заводе, где раньше изготавливались фосфаты, рушится гигантский резервуар с отравленной водой, рассказал сайт «Мир 24».

По мнению репортера этого же канала Дмитрия Забрудского весь город будет эвакуирован, поскольку резервуары наполнены 3,5 миллиардами литров ядовитой и опасной жидкости.

Ее многие годы сливали с рудника Пайни-Пойнт. Все закончилось только в 2001 году, потому что само предприятие закрылось, а после него остались огромные озера с радием и уранием.

«Наша первоочередная задача — обеспечение безопасности населения, мы будем добиваться возмещения любого ущерба, нанесенному природе нашего штата, и привлечению компании HRK к ответственности за ситуацию», — сообщил губернатор Флориды Рон Десантис.