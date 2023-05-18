Экология 18 мая 2023, 16:46 Флагманский Пункт сортировки отходов откроется в Санкт-Петербурге 25 мая

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Флагманский Пункт сортировки отходов «ПСО» откроется 25 мая, в день старта Невского международного экологического конгресса, в Санкт-Петербурге. Проект реализуется Российским экологически оператором совместно с ARTICLE (Социальные Арт-Проекты через Слово).

«Художники ARTICLE предложили дать новое название контейнерным площадкам накопления твердых коммунальных отходов — ПСО. Таким образом они хотят обозначить эти места, как государственно важные объекты, изменить их не только на физическом и зрительном уровне, но и на понятийном. РЭО поддерживает стремление неравнодушных к теме обращения с отходами активистов проводить разного рода экопросветительские акции. Экопросвещение — важное направление реформы по обращению с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Предлагая название ПСО — Пункт сортировки отходов, я искренне верю, что это может сработать как прививка. Идеи, товары, информация и типы поведения распространяются точно так же, как вирусы, — это доказано исследованиями в социальной психологии. Небольших усилий, приложенных в нужном месте, бывает достаточно, чтобы создать глобальную тенденцию», — отметил основатель ARTICLE и художник слова Кристина Шкляр.

В проекте участвует фотография «Из проекта „Белая“ Кристины Шкляр, чья выставка „Во имя“ проходит до 20 июня в пространстве ARTICLE по адресу Наб. Макарова, 60

ПСО расположится по адресу ул. Таврическая, 45.