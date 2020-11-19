Физиотерапевт дал советы по влажной уборке при COVID-19

Эти два вида деятельности нужно чередовать. Тогда вероятность заболевания COVID-19 значительно снизится.

В зимний период воздух очень сухой. С начала отопительного сезона кожа и волосы портятся. Если же человек еще и заразился коронавирусом, то стоит чередовать проветривание комнаты с увлажнением.

Проветривание полезно, поскольку вирус на отдельных поверхностях становится менее живучим. Влажную уборку лучше всего делать с применением антисептических средств.

Число заболевших COVID-19 в России превысило два миллиона. За последние сутки рост граждан с COVID-19 составил 23 610 — очередной антирекорд с начала пандемии. За минувшие 24 часа также зафиксировано 463 летальных исхода и 25 573 выписавшихся пациента.