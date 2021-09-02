Физик предсказал увеличение числа стихийных бедствий в два раза

Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов уверен, что количество стихийных бедствий и природных аномалий вырастет в ближайшие несколько десятков лет. Об этом он рассказал Ura.ru.

Такая тенденция уже наблюдается: аномальная жара, ураганы, наводнения происходят гораздо чаще, чем 10-20 лет назад.

«За последние 20 лет в России в два раза увеличилось число опасных природных явлений, и в ближайшие 20-30 лет рост продолжится. К концу века количество катаклизмов в мире может вырасти еще в два раза и уже очевидно, что жары будет больше», — заявил Семенов.