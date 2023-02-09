Экология 09 февраля 2023, 11:53 Физик Господинов предложил способ уменьшения содержания углекислого газа в атмосфере с помощью дорог

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Российский инженер-физик Виктор Господинов получил патент на изобретение, которое решит проблему высокого содержания углекислого газа в атмосфере. Специалист предлагает уменьшить концентрацию углекислого газа в воздухе при помощи дорожных покрытий, сообщил RT.

Достичь такого результата можно при добавлении в поверхностный слой дорожного покрытия специального адсорбента, который поглощает углекислый газ. В качестве такого адсорбента можно применять минерал брусит.

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Отмечается, что треть мировых залежей этого природного материала находится на территории России.

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