Фирма по переработке отходов получила субсидию в округе Пушкинский

Производственная компания, занимающейся сбором и переработкой вторичных ресурсов, получила субсидию из бюджета городского округа Пушкинский для снижения затрат на приобретение оборудования и модернизации производства. Средства выделены в рамках муниципальной программы «Предпринимательство» на 2020–2024 годы.

Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу комитета по конкурентной политике Подмосковья. Получив поддержку от властей, компания обязалась увеличить число сотрудников, зарплаты и выручки. Это положительно скажется на материальном благосостоянии и трудоустройстве жителей города, а также отчислениях в бюджет муниципалитета.

«При этом организация, которая занимается сбором и переработкой отходов, приобретает и перерабатывает вторичные ресурсы в промышленных объемах независимо от качества и ассортимента товара. Там принимаются гибкая упаковка, твердые пластики и прочие полимеры, макулатура и различные бумажно-целлюлозные отходы», — сообщила пресс-служба комитета.

Объем инвестиций, рассчитанных на период 2016–2021 голу, составил примерно 800 миллионов рублей. Предприятие помимо сбора и переработки отходов ТКО занимается разработкой новых технологий в сфере переработки вторичных ресурсов.

При переработке полимеров получается гранулят, пригодный для производства упаковочных сеток для овощей и фруктов, технологических пленок и мешков для мусора, фитингов, мебельной фурнитуры и многого другого.

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