Самый пессимистичный вариант изменения климата в мире включает отсутствие жизни в России и Европе, за исключением крайних точек РФ — Крыма и Дальнего Востока. Швеция и Финляндия покроются вечными льдами.

В то же время климатическая ситуация в Африке превратится в диаметрально противоположную. Температура на континенте повысится из-за меридионального переноса тепла Гольфстрима.

Для лучшего понимания климатолог описал наихудший вариант развития событий на примере Санкт-Петербурга. В результате глобального потепления начнут таять льды Гренландии. Они будут сбрасывать в Северную Атлантику большое количество пресной воды, что приведет к развороту Гольфстрима. Южная конечность Гренландии расположена на одной широте с Северной столицей России. По этой причине общая температура в Санкт-Петербурге может понизится на 20 градусов, как и во всей Северной Европе.

Соответственно, в результате глобального потепления на Севере станет еще холодней, а на Юге — еще жарче.