Экология 28 марта 2024, 16:35 Финансовый университет, РГУ имени Косыгина, ИТМО присоединились к Консорциуму РЭО РЭО

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Финансовый университет при Правительстве РФ, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина», Национальный исследовательский университет ИТМО вошли в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла Российского экологического оператора.

«Модель перехода к экономике замкнутого цикла в реальной жизни требует не только финансовых, но и интеллектуальных ресурсов. Поэтому образовательной части и подготовке пула специалистов в работе Консорциума отводится ключевая роль. И, конечно, Консорциум важно расширять, вовлекать в его деятельность новых представителей образовательного сектора и отрасли», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Финансовый университет, РГУ имени Косыгина, Университет ИТМО подписали соглашения о присоединении к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла на первом очном заседании Консорциума.

С РГУ им. А. Н. Косыгина РЭО готовит программы дополнительного профессионального образования по области устойчивых технологий и дизайна в текстильной промышленности, а также химической переработки текстильных отходов. Также планируется создание лаборатории на базе вуза для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и изучения переработки текстильных отходов.

С Финуниверситетом РЭО подписал дорожную карту на 2024 год, в рамках которой будут разработаны магистерская программа и программа ДПО, направленные на подготовку кадров в сфере ответственного инвестирования.

Дальнейшее сотрудничество в рамках Консорциума РЭО и Национальный исследовательский университет ИТМО обсудят в самое ближайшее время.

РЭО создал Консорциум в сентябре 2021 года. В него входят 4 профильные научные организации, 15 предприятий реального сектора и 2 банка, а также 23 вуза. Всего членами Консорциума являются 44 организации и вуза.